Последнее обновление: 27.01.2020 18:34

Россия надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Беларусь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что решение по тарифу на транзит российской нефти через Беларусь будет принято в ближайшее время.

Размер тарифа будет зависеть от взаимных договоренностей по расходам на транспортировку, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

«Методика говорит о том, что цена должна меняться по формуле: инфляция плюс не более 3%. Прогнозная инфляция - 3%. Какой итоговой будет величина тарифа - это вопрос, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке. Вопрос в том уровне расходов, которые стороны считают для себя обоснованными. Если не придут к обоснованным объемам, тогда работает эта формула. Если придут, то может быть другой уровень», - сказал Голомолзин.

«Мы рассчитываем, что белорусские коллеги в ближайшее время такое решение для себя примут», - отметил замглавы ФАС.

Беларусь планировала в 2020 году повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6% - сюда также включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной российской нефтью. Российскую сторону такое повышение не устраивает.

При этом с 1 сентября 2019 года Белоруссия на 3,7% увеличила тариф на транзит российской нефти.

Если России и Беларусь не договорятся до 1 февраля, то тариф автоматически вырастет на 6,8%.

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