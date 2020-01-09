Последнее обновление: 09.01.2020 19:25

Гуцериев подтвердил готовность поставить в Беларусь 750 тыс. тонн нефти в январе

Нефтяные компании "Русснефть" и Нефтиса", входящие в группу "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева, подтвердили поставки нефти в Беларусь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Сафмара".

"Добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 миллионов тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетики РФ графику", - сказал представитель группы.

По итогам января трубопроводным транспортом в Беларусь будут поставлены 650 тысяч тонн нефти, железнодорожным транспортом - 100 тысяч тонн нефти, сообщает агентство со ссылкой на источник в трейдерских кругах.

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