Гуцериев подтвердил готовность поставить в Беларусь 750 тыс. тонн нефти в январе

Нефтяные компании "Русснефть" и Нефтиса", входящие в группу "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева, подтвердили поставки нефти в Беларусь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Сафмара".

"Добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 миллионов тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетики РФ графику", - сказал представитель группы.

По итогам января трубопроводным транспортом в Беларусь будут поставлены 650 тысяч тонн нефти, железнодорожным транспортом - 100 тысяч тонн нефти, сообщает агентство со ссылкой на источник в трейдерских кругах.