Последнее обновление: 05.01.2020 11:24

Беларусь надеется в январе импортировать из России 650 тыс. тонн нефти

Беларусь надеется на поставку в январе 650 тыс. тонн российской нефти, сообщил в субботу, 4 января 2020 года зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Речь идет о поставках нефти по цене без премии.

«Для обеспечения надежной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100-130 тыс. тонн нефти будет поставлено на первом этапе», - сказал Сизов, которого цитируют СМИ.

Как сообщалось, российская компания «Транснефть» начала прокачку 133 тыс. тонн нефти на Новополоцкий НПЗ.

По его словам, по договоренности с российскими компаниями в январе в общей сложности может быть поставлено 650 тыс. тонн нефти.

«Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь», - заявил Сизов.

Основным поставщиком нефти в Беларусь по цене без премии выступает компания Михаила Гуцериева «Русснефть».

В 2019, как и в предыдущие годы, Беларусь импортировала для переработки на своих НПЗ 18 млн. тонн нефти, то есть по 1,5 млн. тонн каждый месяц. В случае поставки в январе только упомянутых 650 тыс. тонн, ежемесячный объем переработки нефти на белорусских НПЗ упадет более чем в 2 раза.

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