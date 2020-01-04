Последнее обновление: 04.01.2020 19:38

РФ готова возобновить поставки нефти Беларуси на рыночных условиях

Российские компании готовы возобновить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси, но только в случае их согласия работать на рыночных условиях 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли.

«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти. В случае согласия белорусских НПЗ продолжать взаимоотношения на рыночных условиях 2019 года [российские] компании готовы оперативно начать поставку нефти», - сказал он.

По его словам, причина отсутствия контрактов на поставку нефти заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за это топливо.

«Последние несколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия», - добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что поставки нефти из России в Беларусь на условиях 2019 года значительно выгодней альтернативных маршрутов из других стран. С учетом запланированного объема поставок на 2020 год в 24 млн тонн Беларусь может сэкономить $1,6 млрд в год.

«В случае поставки нефти в Беларусь из других стран нефть будет стоить на $70-$80 долларов дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Беларуси. Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 года дешевле для Белоруссии, как минимум, на $1,6 млрд в год в пересчете на 24 млн тонн годового объема, чем покупка нефти с мирового рынка», - сказал он.

Источник добавил, что белорусская сторона сама отказалась от поставок нефти из России на НПЗ, не согласившись на условия компаний РФ.

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