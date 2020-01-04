Беларусь закупила 133 тыс. тонн нефти для Новополоцкого НПЗ

Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщают СМИ со ссылкой на зампреда концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.

"Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Сизов.

Он сообщил, что «сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. т.»

Ранее, агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, сообщило, что на оформление поступили документы на поставку 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.

«В настоящее время оформляются документы на прокачку 133 тыс. тонн нефти на Новополоцкий завод. Они поступают к нам. В ближайшее время объем будет прокачен», - сказал Демин.

Поставку нефти в Беларусь готовы осуществить две российские компании, одна из которых – компания Михаила Гуцериева «Русснефть», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к белорусскому НПЗ.

«Поставку нефти в Белоруссию осуществят две российские компании. Основной объем придется на «Русснефть», - сказал он.