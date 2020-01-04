Беларусь договорилась о партии нефти без премии

Беларусь договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», - отметили в концерне. - «Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года».

Ранее сообщалось, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Беларусь просила убрать премию к контрактной цене нефти.

Тему нефти сегодня по телефону обсудили премьеры РФ и РБ Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Главы правительств … обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», - отмечается в сообщении пресс-службы правительсва РФ.

«В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия», - сообщила пресс-служба правительства РБ.