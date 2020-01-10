СК Беларуси: Мошенники облапошили десятки любителей бани

Управление Следственного комитета РБ по городу Минску расследует уголовное дело в отношении учредителя и директора ЧУП «Альбериум Строй», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом говорится в сообщении СК РБ.

Как сообщает пресс-служба МВД, во Фрунзенское РУВД Минска поступили более 60 заявлений от граждан, которые не дождались исполнения обязательств от упомянутого предприятия.

«По оперативной информации, 35-летний минчанин и 28-летний гомельчанин в 2018 году создали сайт в сети интернет, аналогичный известному российскому бренду. Они позиционировали себя его официальным дилером на территории Беларуси, предлагая поставку бань из России стоимостью от 6.000 до 24.000 долларов США. Все заказы принимались с полной или частичной предоплатой», - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«В самом начале своей деятельности и вплоть до марта 2019 года предприятие заказы выполняло. А затем перестало – но заказы при этом принимать продолжило. В результате такой деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму 400.000 белорусских рублей».

В настоящий момент установлено 74 эпизода противоправной деятельности мужчин. Однако у следствия имеются основания полагать, что лиц, пострадавших от их действий, может быть больше.