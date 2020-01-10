СК Беларуси завел дело против Чуденцова из-за секс-интереса к несовершенолетним

Управление Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего) в отношении журналиста Владимира Чуденцова.

Как сообщает пресс-служба СК РБ, дело возбуждено по итогам доследственной проверки изложенных в размещенной 30 ноября 2019 года на сайте nn.by статьи о фактах совершения Владимиром Чуденцовым в 2005 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

«К уголовному делу приобщены материалы проверки в отношении Владимира Чуденцова по иному факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, производство по которой возобновлено в декабре прошлого года Генеральной прокуратурой», - говорится в сообщении.

СК также проверяет мотивы трудоустройства Чуденцова в 2006 году машинистом (кочегаром) котельной в одну из школ-интернатов страны для детей с особенностями развития и неоднократные факты поиска им через социальные сети и сайты знакомств несовершеннолетних.

Чуденцов был задержан на пункте пропуска «Брест-Тересполь» вечером 21 ноября. При досмотре в его сумке обнаружили марихуану. Он находится в следственном изоляторе. Журналисту предъявлено обвинение в незаконном хранении и перевозке наркотиков через границу.

В квартире Чуденцова было обнаружено 6,02 г марихуаны, в сумке, с которой его задержали в поезде, 0,87 г того же наркотика.