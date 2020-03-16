В Гомеле раскрыта схема хищений продуктов для школьных столовых

Правоохранительные органы Гомеля завершили расследование уголовного дела о хищении продуктов питания, поставляемых для столовых средних общеобразовательных учреждений Гомеля.

По данным УВД Гомельского облисполкома, к коррупционной схеме хищений имели отношение 29 человек, среди которых оказались заведующие школьными столовыми и индивидуальные предприниматели.

Инициаторами схемы выступили завскладом и товаровед городского комбината школьного питания (КШП). Суть схемы заключалась в том, что заведующие столовыми в документах умышленно завышали количество учащихся, создавая таким образом на местах излишки мяса, круп, сахара, сгущённого молока и других продуктов питания.

В дальнейшем продукты по поддельным накладным вывозили со склада КШП и реализовывали частным организациям в Гомельской области, а также на территории России. По данным следствия, основная часть преступных доходов доставалась заведующей КШП и товароведу, остальные деньги распределяли между подельниками.

Схема применялась в десятках учебных заведений Гомеля, общий ущерб от махинаций превысил 200 тыс рублей.