Правоохранители установили личность женщины, чьи останки найдены в реке Свислочь

Сегодня в полдень в ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода, сотрудниками органов внутренних дел обнаружено тело 37-летней женщины, останки которой ранее были найдены в реке Свислочь 2 января 2020 года.

Об этом сообщил телеграм-каналы МВД и СК РБ.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства. Проводится осмотр, фиксируется следовая картина совместно с экспертами ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

Оперативные сотрудники МВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.