Следственный комитет РБ возобновил расследование дела Юрия Захаренко

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко.

Соответствующее уведомление из СК получил 25 декабря правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Захаренко, передает DW.

Документ датирован 18 декабря. Двумя днями ранее было опубликовано интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года).

По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский находится в одной из стран Западной Европы, добиваясь убежища.

"Следственные органы Беларуси среагировали достаточно оперативно на заявление об участии в похищениях и убийствах экс-бойца белорусского спецотряда быстрого реагирования Юрия Гаравского. Возобновлено предварительное расследование по факту исчезновения в Беларуси 20 лет назад экс-министра МВД Юрия Захаренко. Гаравский, укрывающийся в одной из стран Европы, - важный свидетель. Необходимо также допросить всех, чьи фамилии названы в его интервью для DW", - прокомментировал решение СК Олег Волчек.

По словам Волчека, пока ему известно решение СК о возобновлении лишь одного дела - по Захаренко. Он сказал, что на данный момент не имеет информации о возобновлении других приостановленных расследований, касающихся исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Между тем Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в СК Беларуси о возобновлении предварительного следствия по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, сообщила руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

"23 декабря заказным письмом ходатайство подала Светлана Завадская, а 22 декабря электронное обращение направила Ирина Красовская. Они требуют возобновить предварительное следствие в связи с показаниями Юрия Гаравского", - сказала она.

Бывший командир белорусского СОБРа Дмитрий Павличенко через сайт Ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь", председателем которой он является, обвинил Юрия Гаравского в распространении "лживых и скандальных заявлений".