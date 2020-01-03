СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту обнаружения сумки с останками

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения сумки с останками человека в Свислочи, сообщила пресс-служба СК РБ.

"В настоящее время проводится активная работа по идентификации останков, а также поиску лиц, причастных к совершению убийства", - сообщили в СК.

В четверг, 2 января 2020 года, в милицию Минска обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками, предположительно, женских конечностей.