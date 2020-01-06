Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" сегодня ночью в Витебске задержали 26-летнего иностранца. Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.

«В настоящее время с 26-летним мужчиной проводятся следственные действия. Следователями назначено проведение судебно-медицинской и иных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается иная информация, которая может иметь отношение к происшествию». – сообщил Следственный комитет РБ