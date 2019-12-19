Последнее обновление: 19.12.2019 20:11

Сотрудник НАН РБ и его научный партнер найдены мёртвыми

Следственный комитет Беларуси ведет расследование смерти замгендиректора по научной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Владимира Лапицкого и его партнера по научным разработкам, руководителя компании «Белинфорешения».

Пустую машину Левшинского нашли в районе Ждановичей под Минском 17 декабря. Судя по всему, автомобиль ранее побывал в аварии. Через некоторое время неподалёку от машины в водохранилище всплыли тела Лапицкого и Левшинского. На опознание приезжал сын Лапицкого. Предположительно смерть учёных произошла 16 декабря, сообщил tut.by.

В последние годы учёные работали над переходом подконтрольных Минздраву структур на электронный документооборот. Большинство крупных разработок в области информатизации здравоохранения в Беларуси — заслуга коллектива под руководством Лапицкого.

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