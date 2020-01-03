Последнее обновление: 03.01.2020 13:03

«Транснефть» не получала заявки на поставки нефти на НПЗ Беларуси с 1 января

«Транснефть» не получила заявок от нефтедобывающих компаний РФ на осуществление поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси с 1 января. Транзит нефти через территорию Беларуси идет в полном объеме.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Транснефть» осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Беларусь идет в полном объеме», - сказал он.

Источник, близкий к белорусским НПЗ, сообщил ТАСС, что на заводах были созданы большие запасы сырья - порядка 0,5 млн тонн нефти.

«Этого объема может хватить примерно на 20 дней работы», - уточнил собеседник.

Концерн «Белнефтехим» сегодня сообщил, что загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до технологического минимума.

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