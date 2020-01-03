Россия с 1 января остановила поставку нефти на НПЗ Беларуси

Россия прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Беларуси.

"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились еще 31 декабря. Но, утверждает источник, пока у Беларуси есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.

Как сообщалось, белорусские НПЗ заблаговременно сократили загрузку ради создания запасов на период переговоров с Россией.