Лукашенко поручил начать импорт нефти через балтийские порты

Лукашенко поручил концерну «Белнефтехим» в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщил глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам совещания, которое провел Лукашенко после переговоров с руководством РФ.

По словам Рыбакова, также дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Лукашенко также сообщил, что после переговоров с Путиным он провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком.

"Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с президентом Путиным. Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь", - констатировал текущий статус переговоров белорусский правитель.

Помимо Новака Лукашенко позвонил и премьеру РФ Медведеву.

"Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", - сообщила пресс-служба президента РБ после общения Лукашенко с Медведевым. Детали переговоров не уточняются.

Как сообщалось, отсутствие контрактов на поставку нефти уже привело к тому, что оба белорусских НПЗ снизили загрузку ради экономии имеющихся запасов сырья.