Минск планирует альтернативный России импорт нефти

Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена до конца нынешнего года организовать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. Об этом заявил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки (через морские порты)", - сказал сегодня С.Гриб, которого цитируют СМИ.

"Да, они (порты) очень заинтересованы, если мы дополнительный поток нефти пустим через порты либо Украины, либо Балтии. Дополнительный для них соответственно заработок", - добавил представитель БНК.

Комментируя возможные направления импорта, С.Гриб отметил, что "все будет зависеть от условий, которые дадут нам сопредельные страны по перевалке и транспортировке".

"Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, если на Мозырский НПЗ, будет, соответственно, через Украину. Нафтан ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря", - пояснил он.

С.Гриб также сообщил, что в случае импорта нефти морским путем через порт Одессы для последующей транспортировки может быть задействован нефтепровод Одесса-Броды.

"Если через Украину, в порт Одессы будет поставка, то будет использоваться нефтепровод Одесса-Броды (для транспорта до Мозырского НПЗ)", - сказал он.

По словам заместитель гендиректора БНК, поставщик нефти пока не определен, "все будет зависеть от цены". В качестве возможных вариантов он назвал поставку из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.