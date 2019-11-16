Экс-гендиректора БелОМО и его зама приговорили к 5 и 3 годам лишения свободы

Суд Первомайского района Минска в пятницу вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в отношении бывших генерального директора ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова" - управляющая компания холдинга БелОМО" и его заместителя.

Экс-гендиректор Вячеслав Бурский на основании ч.3 ст.430 УК осужден на срок 5 лет с отбыванием его в исправительной колонии усиленного режима. Также он на 5 лет лишается права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Его заместитель Владимир Кискин на основании ч.2 ст.430 УК приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Он также на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, передает БелТА.

Бурский и Кискин обвиняются в том, что с начала 2009 года по 23 января 2019-го они приняли от гендиректора ЗАО "Оптрон-ИТ" (Россия) не менее Br22,2 тыс. взамен на содействие в заключении и исполнении в установленные сроки договоров между Минским механическим заводом имени С.В.Вавилова и ЗАО по изготовлению и поставке в адрес заказчика комплектов деталей комплексов самообороны.

Во время показаний в суде бывший гендиректор БелОМО пояснил, что суммам взяток не придавал особого значения. Воспринимал эти деньги как подарок за решение технических вопросов в интересах иностранного субъекта хозяйствования.