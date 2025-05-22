Лукашенко признал дефицит трудовых ресурсов в стране.

"Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что представители страны не выезжают за границу, чтобы кого-либо агитировать или настойчиво приглашать на работу в Беларусь. Есть люди, которые сами хотят сюда приехать.

По этой тематике недавно подписан указ, касающийся ответственности нанимателей за иностранных работников. Лукашенко обратил внимание, что в первую очередь руководители предприятий на местах и главы районов должны быть заинтересованы в привлечении кадров. Именно они и должны заниматься их подбором.

"Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще где-то нужны люди, пусть руководитель нанимает этих людей, которые приезжают в Беларусь из разных стран. Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте", - сказал пенсионер.

Вместе с тем, если иностранные работники каким-либо образом нарушают действующий порядок, меры нужно принимать незамедлительно, потребовал он.

"Нарушили договор - мгновенно информацию в милицию. Они доводят до центра, мы их отсюда депортируем. Они немедленно будут выселены из Беларуси", - заявил Лукашенко.