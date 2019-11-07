Экс-глава Департамента авиации РБ осужден на 9 лет колонии

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ Владимира Костина к 9 годам колонии усиленного режима за совершение ряда коррупционных преступлений.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет. Кроме того, с него взыскан в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в сумме, превышающей Br211 тыс.", - сообщила пресс-служба ВС Беларуси.

Владимир Костин был задержан 20 марта 2018 года с поличным при получении взятки, размер которой составлял $3,5 тыс.