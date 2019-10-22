Глава Белгоспищепрома и гендиректор Кристалла уволены из-за коррупции

Председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и гендиректор ОАО "Минск Кристалл" освобождены от занимаемых должностей, сообщила 22 октября 2019 года пресс-служба правительства РБ.

Причиной увольнения стали выявленные факты коррупционной деятельности на ряде предприятий концернов "Белгоспищепром" и "Белнефтехим".

"В связи с этим в таких организациях, как ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", ОАО "Пинский винодельческий завод", а также в ОАО "Химремонт" были уволены по различным основаниям в общей сложности семь работников, занимающих различные руководящие должности", - говорится в сообщении.

Как сообщает БелТА со ссылкой на КГБ РБ, учредители фирм "Эталон-Маркет" и "Финикон", предлагая взятки, лоббировали свои интересы по поставке оборудования, препаратов и других компонентов для производящих алкогольную продукцию заводов. Размер откатов зависел от сумм контрактов и составлял от $500 до 15 тыс. евро.

При получении взяток были задержаны должностные лица предприятий алкогольной отрасли. причем у одного из них во время следственных действий изъято $75 тыс. Задержанные дали признательные показания и сотрудничают со следствием, семеро стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по ст. 430 (получение взятки) УК. В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.