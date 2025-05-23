Трамп предложил с 1 июня поднять пошлину до 50% на все товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп предложил с 1 июня 2025 года ввести 50% пошлину на все товары, импортируемые из Европейского Союза. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, это ответ на безрезультатные торговые переговоры с Брюсселем.

"Переговоры с Европейским Союзом никуда не ведут", - заявил он.

Президент США объяснил, что работать с ЕС очень сложно из-за многочисленных ограничений.

"С Европейским Союзом, который был создан в основном для того, чтобы воспользоваться преимуществами торговли с Соединенными Штатами, оказалось очень трудно иметь дело", - написал Трамп.

Политик обвинил ЕС в создании "мощных торговых барьеров, НДС, бессмысленных корпоративных штрафов, немонетарных торговых барьеров, монетарных манипуляций, несправедливых и необоснованных судебных исков против американских компаний".

Трамп утверждает, что из-за такой политики ЕС торговый дефицит США превысил €250 млрд в год, что он назвал "абсолютно неприемлемым".

Политик уточнил, что новая пошлина не будет касаться товаров, произведенных на территории США.