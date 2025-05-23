Правительство Польши планирует снизить налог на добычу меди

Правительство Польши объявило о намерении снизить налог на добычу меди. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции министр финансов Анджей Доманьски и министр государственных активов Якуб Яворовски.

По словам Яворовского, Польша располагает шестыми по величине в мире запасами меди, и этот стратегический ресурс должен использоваться с максимальной пользой для экономики страны:

«Речь идет о том, чтобы увеличить инвестиции в Польшу — и таким образом, чтобы как можно большую их часть осуществляли польские компании. Это создаст рабочие места, даст импульс подрядчикам KGHM (государственной медедобывающей компании), позволит им нарастить потенциал. Мы считаем это ключевым фактором для развития польской экономики», - подчеркнул министр, которого цитируют польские медиа.

Министр финансов Анджей Доманьски отметил, что снижение налога будет поэтапным, а итоговый экономический эффект — значительным.

«В течение 10 лет снижение налогового бремени для компаний, занимающихся добычей меди, составит около 10 миллиардов злотых. Эта оценка основывается на текущих рыночных ценах и объемах добычи, зафиксированных в 2024 году», - сказал он.

Ожидается, что новые налоговые правила вступят в силу уже с 2026 года. Правительство надеется, что это решение простимулирует инвестиции в сектор добычи меди, повысит конкурентоспособность польской промышленности и укрепит позиции KGHM на глобальном рынке.