Последнее обновление: 01.10.2019 13:20

Экс-директор Минского завода шестерен осужден на 7,5 лет за взятку

Суд Московского района Минска приговорил бывшего гендиректора Минского завода шестерен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Второй фигурант - замгендиректора иностранной коммерческой структуры - за пособничество во взяточничестве приговорен к 5 годам колонии усиленного режима, передает БелТА.

Гендиректора Минского завода шестерен задержали 7 февраля с поличным при получении взятки. Как ранее рассказывали в МВД, взятку от представителя иностранной коммерческой структуры в размере 20 тыс. евро он получил в своем рабочем кабинете.

Деньги полагались за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

Сообщалось, что в 2018 году руководитель госпредприятия уже неоднократно получал взятки от представителей компаний за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование