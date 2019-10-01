Экс-директор Минского завода шестерен осужден на 7,5 лет за взятку

Суд Московского района Минска приговорил бывшего гендиректора Минского завода шестерен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Второй фигурант - замгендиректора иностранной коммерческой структуры - за пособничество во взяточничестве приговорен к 5 годам колонии усиленного режима, передает БелТА.

Гендиректора Минского завода шестерен задержали 7 февраля с поличным при получении взятки. Как ранее рассказывали в МВД, взятку от представителя иностранной коммерческой структуры в размере 20 тыс. евро он получил в своем рабочем кабинете.

Деньги полагались за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

Сообщалось, что в 2018 году руководитель госпредприятия уже неоднократно получал взятки от представителей компаний за решение вопросов, входящих в его компетенцию.