Украина и США официально запустили инвестиционный фонд

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко 23 мая получила ноту от временного поверенного в делах США в Украине Джулии Дэвис, подтверждающую завершение внутренних процедур относительно американско-украинского инвестиционного фонда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

«<...> У нас есть равноправное соглашение, которое отражает национальные интересы Украины, предусматривает совместное управление и инвестиции с Америкой. Соглашение, которое ориентировано на будущее, в котором США и Украина являются равноправными партнерами, которые совместно инвестируют в восстановление и развитие нашего государства», – сказал Свириденко, которую цитирует пресс-служба.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) и государственная организация «Агентство поддержки государственно-частного партнерства» (ГЧП) будут сотрудничать и инвестировать в ускорение восстановления экономики Украины.

Фонд будет инвестировать средства, внесенные США и Украиной, в проекты по добыче природных ресурсов, нефти и газа, порты, а также в соответствующую украинскую инфраструктуру.

Кроме того, фонд будет способствовать связям украинских компаний с потенциальными инвесторами в ресурсы, в том числе в DFC, и будет работать без ограничения по времени. Однако каждые 10 лет партнеры будут пересматривать его результаты.