СМИ раскопали еще один бизнес Бакиева в Беларуси

В следующем году возле стадиона «Динамо» в Минске планируется открыть многофункциональный комплекс Centropol. В разновысотном здании на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской разместятся казино, медицинский, детский и развлекательные центры, бутики, бары и рестораны, летнее кафе. Объем инвестиций в проект оценивает в 80 млн долларов.

В своем расследовании Naviny.by выяснили, что за строительством этого комплекса стоит семья беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Строительство ведет иностранное строительное унитарное предприятие «Гермес Констракшн». Инвестдоговор с городскими властями был заключен еще в 2011 году, но сроки строительства сместились из-за изменения назначения объекта по просьбе застройщика. Изначально планировали построить гостиницу.

Согласно выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, «Гермес Констракшн» на 100% принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited.

Согласно кипрскому регистру, D-Business Solutions Limited была зарегистрирована в ноябре 2009 года и принадлежит трем фирмам: Norline Development (2,5%), Reamare Investments Limited (17,5%) и Forpaton Resource LP (80%).

Norline Development в свою очередь зарегистрирована в Доминике как офшорная компания. Reamare Investments Limited зарегистрирована на Кипре. Ее владельцем является гражданин Израиля Дэн Смоляк.

Forpaton Resource LP зарегистрирована в Шотландии. Лицом с существенным влиянием (75% и больше) в этой фирме является 25-летний гражданин Беларуси Руслан Петров, свидетельствует информация в британском регистре.

На основании анализа фотографий, аккаунтов в Facebook и Linkedin, в расследовании сделано очевидное предположение, что под фамилией Петров скрывается Руслан Бакиев — внук Курманбека Бакиева.

Naviny.by пытались связаться с Русланом Петровым, однако он через своих подчиненных передал, что не имеет отношение к стройке возле стадиона «Динамо». По информации сайта, проектом Centropol занимается его отец Марат Бакиев.

По белорусским документам внук Курманбека Бакиева ведет другой бизнес. Согласно выписке из ЕГР Беларуси, Руслан Маратович Петров является соучредителем ООО «Белхантер-Инвест», которая была зарегистрирована в марте этого года и занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

Партнером по этому бизнесу у Руслана Петрова является заместитель председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств, бизнесмен Андрей Шихлин, который построил бизнес-центр Kiroff Center.

Офисы «Гермес Констракшн» и «Белхантер-Инвест» в этом бизнес-центре находятся рядом. Там же располагается компания Андрея Шихлина «Парагис», выкупившая летом 2019 года торговый центр Arena City у Юрия Чижа.

Ранее Naviny.by выяснили, что семья Бакиевых также имеет долю в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которая вместе с государством на китайский льготный кредит в 628 млн долларов строит заводы по производству аминокислот и комбикормов в Пуховичском районе.

Через шотландские компании Altastar LP и Maxforse LP племянник беглого президента Кыргызстана Асылбек Салиев контролирует 22,5% в БНБК. Директором корпорации является гражданин Беларуси Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова.

После революции в Кыргызстане в 2010 году, в ходе которой погибло как минимум 84 человека, Бакиевы бежали из страны и обосновались в Беларуси. На родине члены семьи заочно приговорены к пожизненному заключению или длительным срокам заключения за соучастие в убийстве людей, покушение на убийство и превышение должностных полномочий. Кыргызстан неоднократно требовал экстрадиции Бакиевых, но Беларусь отказывала в этом.

Как заявлял Радио Свобода финансовый советник Бакиевых Евгений Гуревич, семья бывшего президента Кыргызстана вывела из страны 200-300 млн долларов. Сейчас Гуревич пишет книгу о коррупционных схемах семьи Бакиевых.