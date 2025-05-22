Лукашенко не считает критичной ситуацию с посевами из-за заморозков

Лукашенко, обращаясь сегодня к новым руководителям местной вертикали, указал на непростые условия для аграриев в этом году, обусловленные нехарактерной для мая погодой и заморозками, которые "сделали свое грязное дело", нанеся некоторый ущерб посевам.

Однако, считает пенсионер, ситуация на данный момент не критичная.

"Катастрофы нет", - констатировал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Как было доложено, пересеять необходимо небольшое количество площадей. И эту работу уже фактически провели.

Неблагоприятные погодные условия более всего затронули, как ни удивительно, посевы не рапса, а зерновых культур. Их, по словам Лукашенко, пересеяли кукурузой, за счет чего урожай зерновых в общем весе, возможно, будет даже большим, чем ожидалось.

Кроме того, отличительная особенность этого года - задействование больших площадей под картофель. Эту культуру высадили даже те, кто до этого ее не возделывал.

"Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным. Потому что на главном нашем рынке, в России, большая гибель по картофелю. У них также были серьезные заморозки", - пояснил Лукашенко.

Он также ориентировал аграриев на увеличение площадей под выращивание лука и других традиционных для Беларуси овощей (свеклы, моркови и так далее). Семена для этого в стране имеются в достаточном количестве.

"Это надо посеять. Будет хорошая цена и у наших соседей, и внутри страны. Есть возможность заработать какую-то копейку", - прикинул Лукашенко.