Последнее обновление: 10.10.2019 13:49

Коррупционерам в Беларуси больше не светит досрочное освобождение

Нижняя палата парламента РБ сразу в двух чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за коррупционные преступления.

"Две статьи Уголовного кодекса РБ дополняются нормами о том, что лица, осужденные за коррупционные преступления, не подлежат условно-досрочному освобождению", - пояснил первый замминистра юстиции Сергей Задиран, которого цитирует Sputnik.by.

Кроме этого, вводится норма, согласно которой к осужденным за коррупционные преступления не применяется замена не отбытой части наказания более мягким, а также вводится запрет на освобождение коррупционеров по УДО.

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