Суд начал новый процесс с участием экс-директора Банковского процессингового центра

Суд Советского района Минска начал рассматривать уголовное дело по еще одному эпизоду с участием бывшего генерального директора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева.

Эпизод, который сейчас рассматривается в суде, выделен в отдельное производство. Геннадию Зубареву вменяют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Как следует из обвинения, он завладел денежными средствами центра на общую сумму более Br45,7 тыс. Кроме того, действуя по предварительному сговору с директором ЗАО "Алсан-Би", он завладел еще Br415,7 тыс., передает БелТА.

Геннадий Зубарев уже дважды представал перед судом. Первый раз - в январе 2018 года, тогда ему вменялось хищение и несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере. В феврале его приговорили к шести годам колонии усиленного режима. В мае того же года начался еще один судебный процесс по эпизоду о взяточничестве, за что суд назначил ему шесть лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний по двум приговорам окончательно Геннадию Зубареву назначили семь лет лишения свободы.