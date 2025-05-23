Беларусь и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества в атомной энергетике до 2027 года

Беларусь и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества в атомной энергетике на 2025-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно информации, документ заключен Департаментом по ядерной энергетике Министерства энергетики, Белорусской АЭС и АЭС «Пакш II» в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Беларуси и Министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии об углублении партнерства в сфере атомной энергетики.

Дорожная карта включает мероприятия по обмену опытом по вопросам развития ядерно-энергетической инфраструктуры, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, научно-технической поддержки эксплуатации АЭС.

«22 мая состоялась встреча участников рабочей группы с Послом Беларуси в Венгрии Владимиром Улаховичем. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, стороны отметили положительную динамику развития двусторонних контактов», - проинформировали в Минэнерго.