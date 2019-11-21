Последнее обновление: 21.11.2019 11:07

Telegram: Дело замгоссекретаря Совбеза РБ готово к передаче в суд

Громкое дело замгоссекретаря Совбеза РБ Андрея Втюрина готово к передаче в суд, сообщил телеграм-канал Папаратор, ссылаясь на то, что адвокаты, участвующие в уголовном процессе по резонансному коррупционному делу, в настоящее время заняты ознакомлением с соответствующими материалами.

В качестве обвиняемых по нему проходят более полутора десятка человек, утверждает канал. Среди них не только экс-гендиректор Белтелекома Сергей Сиводедов, но и экс-глава Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович, бывший замначальника управления информационных технологий. Национального банка Андрей Подгорный и «ряд других интересных личностей».

Канал утверждает, что в данном деле речь идет об обычной коррупции и нет никаких госсекретов, что позволяет сделать вывод о том, что судебный процесс по данному делу будет открытым.

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