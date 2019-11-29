Суд приговорил экс-чиновницу Минздрава РБ к 6 годам колонии

Суд Фрунзенского района Минска признал виновной в получении взяток и мошенничестве бывшую начальницу управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава РБ Людмилу Реутскую и приговорил ее 6 годам колонии.

Реутской также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Она должна возместить процессуальные издержки 584 рублей, передает tut.by.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Минздрава. Как зачитала судья Юлия Близнюк, Людмила Реутская не могла по антикоррупционному законодательству принимать подарки, исключение — протокольные и официальные мероприятия. Но в нарушение закона начальник управления Минздрава принимала подарки, это говорит об «отсутствии должного контроля со стороны заместителя министра». В месячный срок министр здравоохранения должен сообщить суду о том, что ведомство сделало, чтобы устранить нарушения.

Людмилу Реутскую задержали в сентябре 2018 года. По версии следствия, она брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.