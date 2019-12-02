КГБ сообщил о завершении расследования уголовного дела "замгоссекретаря Совбеза РБ"

Следственное управление КГБ Беларуси завершило предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, должностными лицами принимались взятки за заключение договоров, предусматривающих модернизацию телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставку абонентских приставок со встроенным модулем Wi-fi; закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации; закупку оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП «Белтелеком»; приобретение оборудования беспроводной передачи данных на основе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV; поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (далее – ПТС) и обучение персонала; поставку ПТС для покупателя, работы по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы» и обучение сотрудников; предоставление сублицензиату неисключительного права использования обновлений программного обеспечения, технической поддержки.

В результате предъявлены обвинения 8 должностным лицам государственных органов и банковских учреждений, 8 представителям коммерческих структур, сообщает КГБ РБ.

Фигурантами уголовного дела являются:

1. Касперович Феликс Эдуардович, председатель Правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным А.А. взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

2. Подгорный Андрей Александрович, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем Ф.Э. взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

3. Кудасов Игорь Дмитриевич, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов США.

4. Зданевич Юрий Николаевич, директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов США.

5. Милованов Алексей Владимирович, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 000 долларов США.

6. Втюрин Андрей Александрович, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов США и подстрекательстве к даче взятки.

7. Сиводедов Сергей Иванович, генеральный директор РУП «Белтелеком», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро.

8. Пономарев Юрий Леонидович, исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 000 фунтов стерлингов.

9. Жилин Владимир Вячеславович, фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов США.

10. Покрышко Сергей Валерьевич, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 000 долларов США.

11. Пригара Михаил Валерьевич, представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 000 долларов США.

12. Шарков Сергей Анатольевич, гражданин Латвийской Республики, совладелец СООО «ДПА» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 000 долларов США.

13. Бровка Александр Михайлович, представитель ООО «Мобильный сервис» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

14. Горбачев Виталий Анатольевич, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов США.

15. Казанцев Владимир Александрович, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190000 долларов США.

16. Томченко Владимир Петрович, директор ООО «ТТ-Связьком» (г. Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 000 долларов США.

«Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более 1 кг золота», - говорится в сообщении.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру Беларуси для направления в суд.