Ужесточение западных санкций снижает доходы "Совкомфлота"

Ужесточение западных санкций против "Совкомфлота" и его судов создало "дополнительные коммерческие и операционные сложности". Об этом сообщила компания в отчетности за первый квартал 2025 года.

Усиление санкционного давления "привело к снижению уровня доходов и простою части санкционных судов", говорится в документе.

"Руководство компании принимает меры по минимизации производственных и экономических потерь, связанных с новыми ограничениями", а сами санкции считает "незаконными и не имеющими правовых оснований", отмечается в отчете.

В пресс-релизе, посвященном квартальным результатам, "Совкомфлот" назвал введенные в отчетном периоде санкции "беспрецедентными по масштабу".

Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2025 году составил $393,014 млн по сравнению с прибылью $216,019 млн годом ранее, говорится в отчете компании.

В I квартале "Совкомфлот" получил $105 млн EBITDA (консенсус-прогноз составлял $98 млн), сообщила компания.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) в первом квартале сократилась до $222,1 млн (консенсус-прогноз - $217 млн). В первом квартале прошлого года СКФ получил $459 млн выручки в ТЧЭ.

Прибыль от эксплуатации судов в I квартале снизилась до $124,2 млн по сравнению c $355,3 млн годом ранее.

Скорректированный чистый убыток СКФ составил 104 млн рублей по сравнению с 18,9 млрд рублей скорректированной чистой прибыли (база для дивидендов) годом ранее.

Чистый долг компании на 30 марта 2025 года составил $52 млн.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.