ЦБ Турции сохранил прогноз инфляции в 24% на конец 2025 года

Центральный банк Турции оставил прогноз инфляции на конец текущего года без изменений, заявив, что влияние мартовской волатильности курса нацвалюты на цены было ограниченным после ужесточения денежно-кредитной политики.

Ожидается, что рост потребительских цен замедлится до 24% к концу 2025 года, заявил глава ЦБ Фатих Карахан, представляя квартальный отчет.

Центробанк по-прежнему ожидает ослабления инфляции к концу следующего года до 12% и к концу 2027 года - до 8%, сообщает Reuters.

"Мы всегда будем готовы ужесточить денежно-кредитную политику в случае, если будет ожидаться значительное и устойчивое ухудшение инфляции", - отметил также Карахан.

Потребительские цены в Турции в апреле выросли на 37,9% в годовом выражении по сравнению с 38,1% в предыдущий месяц, по данным статуправления. Это минимальные темпы повышения с декабря 2021 года. При этом замедление инфляции было отмечено по итогам одиннадцатого месяца подряд.