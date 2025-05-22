Центробанки Беларуси и России обсудили вопросы регулирования виртуальных активов

Сегодня в Витебске состоялось заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка России с участием глав регуляторов Романа Головченко и Эльвиры Набиуллиной.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси, участники встречи рассмотрели текущую экономическую ситуацию, ход реализации Основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, проект положения о совместной надзорной коллегии.

Представители центральных банков подвели итоги работы банковских систем Беларуси и России в 2024 году и в I квартале текущего года, обсудили развитие банковских услуг и новых направлений деятельности банков, а также вопросы регулирования сферы виртуальных активов и привлечения финансирования через платформенные сервисы.

Межбанковский валютный совет Нацбанка Беларуси и Центрального банка РФ создан в ноябре 1999 года.