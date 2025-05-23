"Дочку" Газпрома отстранили от поставок газа в Молдове

Государственная компания Energocom в течение трех лет будет основным поставщиком газа для потребителей Молдовы. Такое решение 23 мая приняло Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE).

Ранее функции поставщика газа конечным потребителям выполняло ОАО "Молдовагаз", контрольный пакет акций которого принадлежит российскому Газпрому.

ANRE объяснило, что Молдовагаз не сможет обеспечивать поставки газа после 31 июля 2025 года, поскольку не отвечает требованиям законодательства о разделе бизнеса по поставке и транспорту газа.

Energocom, имеющий один из самых высоких оборотов в секторе (свыше 7 млрд леев в 2024 году), давно работает на молдавском рынке, имеет функциональное и юридическое отделение этих видов деятельности и все необходимые источники поставок газа.

В конкурсе на назначение главным поставщиком, кроме Energocom, принимала участие и компания "Трансавтогаз". Но ее дисквалифицировали из-за несоответствия критериям отбора.

Как пояснили в Energocom, решение регулятора означает, что с 1 августа госкомпания примет у Молдовагаза базу договоров с конечными потребителями. Еще в течение года Молдовагаз будет оказывать услуги по работе с клиентами, пока Energocom не завершит все процедуры развития своей службы.

С 2019 года Energocom обеспечивал поставки природного газа в Молдову в чрезвычайных ситуациях в соответствии с решениями правительства. Основная деятельность компании была сосредоточена на торговле природным газом.

Несколько дней назад Energocom сообщил о подписании новых договоров на закупку газа на 2025-2026 год.