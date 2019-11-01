Беларусь дважды опозорилась в ситуации с транзитом тигров в Дагестан

Сложившаяся в стране политическая ситуация, когда представители власти отказываются принимать какие-либо решения, непрописанные в должностных инструкциях, боясь гнева Лукашенко, в очередной раз привела к тому, что Беларусь снова опозорилась на весь мир, не пропустив транзитный грузовик с тиграми. Причем опозорилась дважды.

Грузовик с 10 тиграми для, как утверждает пресса, Дагестанского зоопарка выехал из Италии 22 октября, пересек две трети ЕС и 26 октября добрался до континентального раздела мира- белорусско-польской границы, где был остановлен белорусскими пограничниками: у сопровождающих живой груз граждан Италии не было белорусских виз.

Автомобиль с тиграми завернули обратно в Польшу, где граждане Италии вышли, а водитель- гражданин России – предпринял новую попытку пересечь территорию Беларуси.

На этот раз на защиту родины встала ветеринарная служба, которая отказалась пропускать автомобиль с тиграми из-за… У водителя была лишь копия ветеринарного сертификата, номер автомобиля не совпадал с номером, указанным в документе, адрес доставки не совпадал с фактическим пунктом назначения…

Учитывая характер груза, ничто не мешало пропустить грузовик с тиграми транзитом через территорию страны под сопровождением сотрудников Погранкомитета РБ и ГАИ, выставив позже счет за услуги отправляющей стороне в Италии и(или) принимающей стороне в России.

Тигров не пустили в Беларусь. 29 октября один из тигров умер. 30 октября польская полиция арестовала водителя по обвинению в жестоком обращении с животными и ему грозит до 3 лет тюрьмы. Шесть тигров согласился принять зоопарк в Познани, еще двух - зоопарк в городе Члухов.

"В одной полуразрушенной клетке тигр сходил с ума от стресса и агрессии. При этом клетка закрывала доступ к остальным. В других клетках все животные были живы, но тоже очень сильно страдали. Нам пришлось ждать рассвета, чтобы начать перевозку, делать это ночью было просто опасно для всех", - цитирует сотрудника зоопарка польская газета Wielkopolsky Glos.

Зоопарк в Познани позже сообщил, что животные находятся в очень тяжелом состоянии, им нужно лечение и их планируют отправить в специализированный центр в Испании.

В четверг, 31 октября белорусские чиновники опозорили страну во второй раз, еще раз наступив на «тигриные» грабли. Комментируя инцидент с тиграми по запросу РБК, представители белорусских органов власти сняли с себя всю ответственность за произошедшее: тигр умер на территории Польши, а не Беларуси.

«Скончалось одно животное — но не у нас, а на польской территории, после того, как мы отправили их к ним», - заявил представитель пограничном управлении Госветнадзора РБ, уточнив, что, когда животных осматривали на границе, «они были живы и здоровы».

В свою очередь, ГТК Беларуси заявил, что таможенный контроль в отношении тигров не проводился, поскольку они не прошли ветеринарный контроль.