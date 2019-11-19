Последнее обновление: 19.11.2019 11:37

Сын «борца с кумовщиной» избран первым вице-президентом НОК Беларуси

На прошедшем сегодня Олимпийском собрании НОК Беларуси первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

Главный борец с коррупцией и кумовщиной в стране Александр Лукашенко утверждает, что предложение выдвинуть на это пост Виктора Лукашенко исходило не от него.

«Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности", - заявил Лукашенко.

Однако, сходу с делал оговорку, что пока не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности.

На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование