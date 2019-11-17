Очередной мастер-класс политической культуры от Лукашенко

Сегодня Лукашенко приехал на избирательный участок в Минске не столько ради того, чтобы проголосовать на выборах в нижнюю палату парламента, сколько высказаться по острым вопросам текущей повестки дня.

В этот раз Лукашенко опять не подвел и продемонстрировал очередной мастер-класс политической культуры.

«Ну какая разница президенту, будет там три-четыре ну вообще оголтелых оппозиционера или нет. Ну какая разница? Они же не будут определять политику парламента и тем более страны. Не будут. Конечно мне не хотелось, чтобы там разные шум и гадость были»

«Канопацкая — оппозиционер. Я прихожу, она меня там долбила этими вопросами. Меня, президента. Я ей говорю: «Слушай, Аня…»

«Я Володе Зеленскому об этом говорил на встрече»

«Я же сказал: синеющими пальцами держаться за кресло не буду»

«Зимой? Ну, глупо будет, если мы после этих выборов, сразу назначим очередные выборы. Оппозиция нас начнет долбать»

«И не за деньги Эбертов и прочих там фондов американских, Аденауэра, и не за счет сидящих, которые сидят в Польше и оттуда плявузгают, нашу территорию грязью поливают»

«…жестко - это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтоб ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Просто не надо уж, как вам сказать, я тут сам виноват, что я их сдерживал: «Давайте так. Давайте по-человечески. Давайте спокойно». Но некоторые не понимают этого. Вот 6 таких случаев уже на вечер вчера было… Отвернем голову и повыворачиваем руки, кто будет себя подобным образом вести».

«по этому поводу париться не привык»

«потом некоторые могут сказать, мол, этот диктатор наклонил общество, людей, что-то не давал делать и прочее...»

«Извините, на хрена нужен кому такой союз?»

Отличилась сегодня и глава ЦИК РБ Лидия Ермошина, выступив сегодня знатоком отношений в семьях наблюдателей на избирательных участках:

«Я думаю, что они, скорее, свидетельствуют даже не о незнании закона, это полное отсутствие собственной внутренней культуры, о бескультурье этих граждан. Вот и поведение такое. Я думаю, что они точно так же ведут себя на кухне с женой»

Родина…