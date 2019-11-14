В Беларуси будет создан госпортал рейтинговой оценки

В Беларуси будет создана система рейтинговой оценки эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, качества административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан.

Оценку смогут выставлять граждане страны, иностранные граждане и лица без гражданства, следует из постановления Совмина №765 от 13 ноября 2019 года, которым утверждено Положение о портале рейтинговой оценки.

«Портал рейтинговой оценки создается в целях повышения эффективности работы с гражданами, качества обеспечения жизнедеятельности населения, открытости государственных органов, дальнейшей дебюрократизации деятельности госорганов и организаций, формирования системы рейтинговой оценки гражданами эффективности деятельности объектов оценки путем анкетирования, проведения опросов в сети Интернет и иных мероприятий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте Национального правового портала РБ.

Доступ к порталу рейтинговой оценки будет свободным и бесплатным.

Рейтинг объектов оценки будет формироваться автоматически на основании оценок граждан, выставленных ими в анкете объекта оценки по каждому из базовых критериев оценки. Граждане смогут оставить комментарий на портале об эффективности деятельности объекта оценки, который не является обращением, но будет учитываться объектом оценки в целях улучшения качества обслуживания населения.

Согласно документу, владельцем портала рейтинговой оценки определено Министерство связи и информатизации, оператором – РУП «Институт прикладных программных систем».