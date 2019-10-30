Лукашенко сравнил себя с Петром I

Свой грядущий визит в Австрию Лукашенко использовал, чтобы сравнить себя с Петром I. Такое сравнение он допустил, отвечая на вопрос о предстоящих международных визитах.

"Попал ты (журналист) в плен наших чиновников и их стиля работы. Посему-то все вешают это на президента - может быть, это и надо было бы когда-то. Я просто хочу сказать, чтобы все услышали: дело президента со времен Петра I еще - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным. Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - заявил белорусский правитель.

Прорубив окно раз, потом приходится прорубать еще раз, посетовал дальше он.

«Порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти. Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь", - продолжил Лукашенко.

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - заявил он.

Лукашенко также поведал давнюю байку-оправдание белорусских чиновников о том, что страны Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, что якобы объясняет назначение Виктора Лукашенко на должность помощника.

"Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут", - рассказал белорусский правитель. Он не уточнил, как другие стран умудряются выстроить отношения с Ближним Востоком, не нанимая на работу детей, жен, мужей и близких родственников.