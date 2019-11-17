Лукашенко: Президентские выборы в 2020 году пройдут в конце июля-августа

Лукашенко сказал, что выставит, если народ попросит, свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в 2020 году, что в общем-то не новость, но при этом отметил, что не будет переносить на зиму срок проведения выборов. Которые должны по закону пройти не позднее августа следующего года.

"Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Я уже поработал приличное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет", - заявил Лукашенко.

«Если граждане ценят стабильность, спокойное, уверенное развитие государства, его суверенитет - то есть ту политику, которая проводится нынешним президентом, то они сами должны инициировать его выдвижение. Да, мы не богаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы плохо иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах. Мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить", - сказал Лукашенко.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло. Не думайте, что у нас президентская власть - это царствование, как некоторые на улицах кричат: "хопiць", поцарствовал. Они, видимо, так и понимают эту должность", - продолжил он.

Говоря о сроках проведения выборов, Лукашенко заявил: "Летом эти выборы пройдут».

«Тут никуда не денешься. Зимой? Глупо будет, если мы после этих выборов сразу назначим очередные выборы. И оппозиция нас начнет долбать, ведь обычно после выборов идет спад, это всегда так. И оппозиция будет не готова к этим выборам. Скажет, что Лукашенко вывел нас из строя и проводит эти выборы для себя. Поэтому надо спад этот преодолеть".

«К весне спад активности избирателей пройдет, в стране люди будут задействованы в подготовке к празднованию таких значимых дат, как 75-летие Победы 9 мая 2020 года, Дня Независимости 3 июля. Кроме того, необходимо организовать и провести посевную кампанию, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Вот это мы сделаем по-хозяйски, а потом в период до уборки - я так думаю, честно, еще не занимался этим вопросом, думал про эти выборы - в каком-то промежутке обозначим» ", - пояснил примерные сроки выборов Лукашенко.