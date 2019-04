Уолл-стрит закрылась почти без изменений в ожидании квартальных отчетов

Американские акции завершили торги понедельника с небольшими изменениями, при этом наибольший рост показал энергетический сектор, в то время как в целом инвесторы сохраняли осторожность в ожидании новой волны квартальных отчетов.

Более трети компаний S&P 500, включая Boeing Co, Amazon.com Inc и Facebook Inc, опубликуют финансовые результаты на этой неделе, показав, стоит ли инвесторам беспокоиться о рецессии прибыли, или отрицательного роста на протяжении двух кварталов кряду удастся избежать.

Небольшой объем торгов, который стал самым низким с начала года, связан с выходными по случаю Пасхи, некоторые рынки Европы и Азии в понедельник все еще были закрыты.

Фил Орландо, главный специалист по стратегии фондового рынка Federated Investors в Нью-Йорке, сказал, что его обнадеживают квартальные результаты, несмотря на раннюю стадию сезона отчетности.

Dow Jones снизился на 0,18 процента до 26.511,05 пункта, S&P 500 вырос на 0,10 процента до 2.907,97 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0,22 процента до 8.015,27 пункта.

Энергетический индекс S&P подскочил на 2,1 процента, показав максимальный однодневный рост с января, поскольку цены на нефть выросли на фоне стремления Соединенных Штатов к дальнейшему сокращению экспорта иранской нефти.