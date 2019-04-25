Уолл-стрит снизилась на фоне падения энергосектора

Индекс S&P 500 снизился в среду после подъема до рекордного пика на момент закрытия накануне, а Nasdaq не смог удержаться на достигнутых в ходе сессии исторических максимумах, в то время как инвесторы ждали выхода новой порции отчетов компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,22 процента до 26.597,05 пункта, индекс S&P 500 также потерял 0,22 процента до 2.927,25 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,23 процента до 8.102,02 пункта.

Давление на S&P 500 оказало снижение акций энергетического сектора на фоне падения цен на нефть. Сектор недвижимости оказался в лидерах роста, прибавив 0,8 процента, в то время как энергосектор завершил торги падением на 1,9 процента.

Как ожидается, прибыль компаний S&P 500 снизилась на 1,1 процента в первом квартале, в то время как в начале апреля прогнозировалось падение на 2,3 процента. Прибыль около 78 процентов из 129 компаний, которые уже отчитались о квартальных результатах, превысила прогнозы по данным Refinitiv.

Поддержку Nasdaq оказал хороший отчет eBay Inc и ралли бумаг производителей чипов.

На торгах после закрытия официальной сессии акции Microsoft выросли примерно на 3 процента, а акции Facebook - почти на 5 процентов после того, как обе компании опубликовали квартальные результаты.

Технологический сектор снизился на 0,01 процента.

Акции Texas Instruments Inc выросли на 1,8 процента после выхода квартального отчета компании.

Бумаги Caterpillar Inc потеряли 3 процента после сообщения о росте затрат и низких продажах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Акции AT&T Inc оказали наиболее сильное давление на S&P 500, снизившись на 4 процента, так как компания отчиталась о квартальной выручке ниже прогнозов Уолл-стрит.

Бумаги EBay подорожали на 5 процентов после повышения компанией годовых прогнозов продаж и прибыли.

Акции Anadarko Petroleum Corp подскочили на 11,6 процента после предложения Occidental Petroleum Corp приобрести компанию за $57 миллиардов.

Бумаги Boeing Co выросли на 0,38 процента, несмотря на отсрочку публикации прогноза на 2019 год и снижение квартальной выручки после двух катастроф лайнеров 737 MAX.