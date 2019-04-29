Хорошие новости из Китая могут стимулировать рост акций сырьевых компаний

Несмотря на то, что влияние на американский фондовый рынок оптимизма по поводу возможной оттепели в торговых отношениях США и Китая, похоже, ослабевает, хорошие настроения в отношении экономики КНР могут поддержать акции сырьевых компаний.

Акции компаний промышленного и технологического сектора, по которым ударило введение тарифов в прошлом году, а также замедление глобального спроса, очень чувствительны к прогрессу в американо-китайских торговых отношениях и укреплению экономики Китая. В этом году эти сектора опережали подъем индекса S&P 500, который во вторник достиг рекордного максимума закрытия.

“Мы видим, что Китай тратит больше на меры стимулирования: бюджетные стимулы и монетарные стимулы, - сказала Кристина Хупер, старший стратег глобального рынка Invesco в Нью-Йорке. - Скорее всего, это положительно скажется на сырьевом секторе.”

С начала 2019 года индекс сырьевого сектора S&P 500 поднялся всего на 11,9 процента по сравнению с 16,7 процента для бенчмарка. При этом сырьевой сектор снизился на 7 процентов за последние семь месяцев, в то время как индекс техсектора набрал 5,2 процента, а индекс промсектора снизился на 3 процента. Сильнее за этот период снизился только индекс энергосектора.

Торговое соглашение Китая и США может послужить катализатором резкого подъема акций сырьевого сектора, сообщили некоторые специалисты по рыночной стратегии. Несмотря на это, некоторые сырьевые компании могут столкнуться с ценовым давлением.