Индекс S&P 500 закрылся в минусе из-за промышленного сектора

Индекс S&P 500 завершил торги четверга снижением из-за падения акций промышленных компаний и опасений по поводу замедления глобального роста, затмивших рост бумаг Facebook и Microsoft.

Промышленный сектор снизился на 1,99 процента на фоне падения акций 3M, United Parcel Service Inc и Raytheon Co после разочаровывающих результатов. Акции Fedex Corp также резко упали после отчета UPS о прибыли ниже прогнозов.

Акции Amazon.com Inc выросли на 1,7 процента после закрытия рынка, так как компания отчиталась о прибыли в первом квартале, превысившей прогнозы. В то же время прогноз выручки во втором квартале оказался ниже ожиданий.

Акции Intel Corp упали на 7 процентов после того, как производитель чипов спрогнозировал выручку в текущем квартале ниже прогнозов аналитиков.

При этом акции Facebook Inc и Microsoft Corp подскочили на 5,8 процента и 3,3 процента соответственно после выхода квартальных результатов компаний, которые превзошли ожидания.

Хотя ожидания о совокупной прибыли компаний S&P в первом квартале улучшились, инвесторы настороженно ждут новых отчетов, сказала Линдси Белл, специалист по инвестиционной стратегии CFRA Research в Нью-Йорке.

“Прогнозы в отношении второго квартала продолжают снижаться”, - добавила Белл.

Индекс S&P 500 вырос на 17 процентов с начала 2019 года, восстановившись после спада в конце 2018 года благодаря надеждам на заключение американо-китайской торговой сделки.

Индекс Dow Jones снизился на 0,51 процента до 26.462,08 пункта, S&P 500 - на 0,04 процента до 2.926,17 пункта, Nasdaq Composite вырос на 0,21 процента до 8.118,68 пункта.

По данным Refinitiv на утро четверга, инвесторы ждали, что результаты S&P 500 в первом квартале будут на уровне аналогичного периода прошлого года, в то время как еще в среду прогнозировалось снижение на 1,1 процента, а в начале апреля - падение на 2 процента.