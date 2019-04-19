Фондовые индексы США повысились во главе c промышленным сектором

Промышленный сектор США возглавил рост в индексе S&P 500; индекс Dow Jones повысился после сильных экономических данных и хороших отчетов компаний.

Все три основных индекса США закончили торги в плюсе перед трехдневными выходными. Последние пять сессий S&P 500 находится в пределах процента от своего исторического максимума.

Розничные продажи США в марте превзошли ожидания аналитиков и выросли самыми высокими темпами за последние полтора года, по данным Министерства торговли США.

Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе до 50-летнего минимума.

Акции промышленных компаний возглавили рост фондового рынка, следуя позитивным квартальным результатам и комментариям пресс-секретаря министерства торговли Китая о прогрессе, достигнутом в ходе американо-китайских торговых переговоров.

Из 77 компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали результаты, 77,9 процента превзошли консенсус-прогноз по сравнению со средним показателем на уровне 65 процентов, наблюдавшимся с 1994 года.

Индекс Dow Jones вырос на 0,42 процента до 26.559,54 пункта, S&P 500 - на 0,16 процента до 2.905,03 пункта, Nasdaq Composite - на 0,02 процента до 7.998,06 пункта.

Акции компании Pinterest Inc подскочили на 28,4 процента после дебюта на бирже.

Американские фондовые рынки будут закрыты в Страстную пятницу.