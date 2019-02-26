Рынки акций Европы снижаются на фоне ослабления оптимизма вокруг переговоров США и КНР

Европейские фондовые рынки существенно снижаются в начале торгов вторника на фоне ослабления оптимизма вокруг торговых переговоров между США и Китаем, толкнувшего индексы к октябрьским максимумам накануне.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,3 процента к 12.15, тогда как французский CAC 40 и чувствительный к ситуации в торговле немецкий DAX потеряли 0,4 и 0,3 процента соответственно. На момент закрытия торгов в понедельник STOXX достиг максимальной отметки с 9 октября.

Британский индекс FTSE 100 упал на 0,8 процента на фоне роста фунта стерлингов до месячных пиков после сообщений о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность отсрочки выхода страны из Евросоюза, запланированного на 29 марта. В начале сессии индекс коснулся минимальной отметки с 11 февраля.

Энтузиазм инвесторов вокруг торговых переговоров несколько поубавился. Хотя президент США Дональд Трамп и сказал, что намерен отложить повышение пошлин на китайские товары, он также отметил, что сделка еще не заключена, а подробной информации о результатах переговоров в Вашингтоне пока нет.

Акции датского Jyske Bank оказались в лидерах падения среди компонентов STOXX 600 после публикации финансовых результатов, тогда как бумаги владельца Peugeot PSA могут пережить худший день с декабря на фоне фиксации прибыли инвесторами после того, как французский автопроизводитель отчитался о рекордных годовых показателях.